Covid, Harris: USA faranno la prima donazione di 500 mila vaccini al Guatemala

Gli Stati Uniti doneranno il primo lotto da 500 mila vaccini contro il COVID-19 al Guatemala come parte del piano dell'amministrazione Biden di rinnovare le... 07.06.2021, Sputnik Italia

La donazione al Guatemala fa parte del piano globale di Biden per condividere 80 milioni di vaccini contro il coronavirus entro la fine di giugno, annunciato la scorsa settimana. Secondo il piano, i paesi del Sud e Centro America dovrebbero ricevere 6 milioni di vaccini prodotti (Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson). Durante il briefing congiunto con Giammattei, la Harris ha comunicato una serie di misure che i due governi hanno concordato di intraprendere per arginare le questioni urgenti della migrazione illegale e del traffico di droga. Tra queste, la creazione di una task force anti-contrabbando e anti-tratta di esseri umani. Inoltre le imprese americane saranno spinte a creare incentivi economici affinché i guatemaltechi rimangano in patria.

