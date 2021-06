https://it.sputniknews.com/20210607/covid-19-russia-5135866-contagi-9429-124117-decessi-330-4743202-guarigioni-6756-11629778.html

Covid-19, Russia: 5.135.866 contagi (+9.429), 124.117 decessi (+330), 4.743.202 guarigioni (+6.756)

Il numero di casi di Covid-19 in Russia è aumentato di 9.429 nelle ultime 24 ore, ha detto la sede operativa per combattere la diffusione del coronavirus. La maggior parte dei casi sono stati trovati nelle regioni di Mosca (3.266), San Pietroburgo (854), Mosca (787), Nizhny Novgorod (158), Rostov (156) e Voronezh (141).Un totale di 5.135.866 persone infette sono state identificate in Russia dall'inizio della pandemia, 124.117 di loro non sono state salvate (330 decessi nelle ultime 24 ore). 6.756 persone sono guarite/sono state dimesse nell'ultimo giorno, per un totale di 4.743.202.Secondo l'OMS, 172,6 milioni di persone sono state colpite dal coronavirus in tutto il mondo, e più di 3,7 milioni di persone sono morte. Stati Uniti, India, Brasile, Francia e Turchia sono i più vulnerabili alla diffusione dell'infezione. La Russia è al sesto posto della lista, davanti a Gran Bretagna, Italia, Argentina e Germania.

