Cina risponde alle accuse Trump su Wuhan: "cerca di sviare attenzione dalla propria responsabilità"

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusando la Cina di essere responsabile dell'inizio della pandemia di COVID-19, cerca di distogliere... 07.06.2021, Sputnik Italia

Trump ieri ha dichiarato che gli Stati Uniti e altre nazioni del mondo avrebbero dovuto chiedere alla Cina almeno 10 trilioni di dollari per la pandemia di coronavirus. L'ex presidente aveva incolpato la Cina della pandemia anche all'ONU. Il magnate aveva in precedenza dichiarato anche che la Cina ha fatto un errore orribile cercando di coprirlo, macchiandosi di "strage" per via della sua incompetenza. Accuse già allora respinte da Pechino. Anche il presidente Biden nutre comunque dei sospetti sull'operato del Dragone, avendo chiesto all'intelligence di indagare sulle origini del Covid. Anche in questo caso le critiche del gigante asiatico non sono tardate ad arrivare.

