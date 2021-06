Blinken: l'esenzione dalle sanzioni USA per il Nord Stream 2 può essere revocata

“Ora la Germania si è seduta al tavolo e siamo attivamente impegnati con lei per esaminare cosa può e dovrebbe deve essere fatto per assicurarsi che che l'Ucraina non perda le tasse di transito poiché questo gasdotto è in grado di girarle intorno. La capacità della Russia di usare il gas come strumento o arma coercitiva contro l'Ucraina o chiunque altro deve venire eliminata - e ci sono modi per farlo. Abbiamo accordi preventivi in atto per tornare su qualsiasi attività della Russia che metta in discussione la sicurezza economica di un qualsiasi Paese , pronti ad accordarci in anticipo se agire contro di essa ", ha affermato Blinken.