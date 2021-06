https://it.sputniknews.com/20210607/auguri-a-pippo-baudo-il-re-della-tv-compie-85-anni-11636313.html

Auguri a Pippo Baudo, il re della tv compie 85 anni

Auguri a Pippo Baudo, il re della tv compie 85 anni

Pippo Baudo compie gli anni e gli giunge il tributo di tutto il mondo dello spettacolo televisivo, mentre la Rai gli dedica uno speciale su Rai Cultura

2021-06-07T20:19+0200

2021-06-07T20:19+0200

2021-06-07T20:19+0200

italia

televisione

85 candeline per Pippo Baudo il conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana con e più di altri.Un tributo di omaggi sui social network per il conduttore originario della provincia di Catania che agli inizi degli anni sessanta dello scorso secolo, quando la televisione aveva pochi anni di vita, giovanissimo entrò in Rai e non ne uscì più, conducendo varietà di successo come Fantastico, Domenica in, e poi Canzonissima, il Festival di Sanremo e molti altri. Del Festival della canzone italiana detiene ancora il record imbattuto e forse imbattibile delle 12 conduzioni dal 1968 al 2008.Attraverso i suoi spettacoli hanno iniziato la loro carriere, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Lorella Cuccarini, Beppe Grillo e Barbara D’Urso.E per lui c’è anche un fumetto che lo ritrae accanto a Topolino,oltre agli auguri della cantante Giorgia: “Buon compleanno Pippo, ti voglio tanto bene”.Lo saluta e gli fa gli auguri anche anche Antonella Clerici.Una frase famosa di Pippo Baudo"La televisione è come una spugna: raccoglie tutto ciò che c'è sul pavimento. E quando la spremi ne fuoriesce il succo della società".Baudo con Il Trio

2021

