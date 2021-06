Addio all'oro? Hedge fund di 7,5 miliardi di dollari apposta per il bitcoin

https://it.sputniknews.com/20210607/addio-alloro-hedge-fund-di-75-miliardi-di-dollari-apposta-per-il-bitcoin-11641652.html

Una nuova istituzione si unisce all'ondata di risorse crittografiche. L'hedge fund SkyBridge Capital è uno degli ultimi player finanziari a scommettere sul... 07.06.2021, Sputnik Italia

Lo ha affermato Troy Gayeski, Co-Chief Investment Officer di SkyBridge e Senior Portfolio Manager. Secondo l'investitore il bitcoin offre più vantaggi dell'oro, anche se è probabile che entrambi abbiano un rimbalzo in futuro. Mentre i governi cercano di salvare le economie colpite dalla pandemia, tra l'aumento dei tassi di inflazione e l'aumento dei debiti statali il dollaro perde il suo valore ogni giorno che passa. Questo è uno dei motivi per cui gli investitori seguono da vicino qualsiasi commento delle autorità della Federal Reserve statunitense (la FED). Il sostegno monetario fornito dal governo americano ha portato a un saldo record per la Fed, mentre la spesa fiscale ha aumentato il debito pubblico. È questo tipo di clima finanziario che storicamente ha portato all'acquisto di oro, considerato un bene rifugio sicuro che protegge dall'inflazione.Tuttavia il bitcoin è considerato da molti, compreso l'ex segretario al Tesoro Lawrence Summers, come l'oro digitale, ma con maggiori vantaggi: la sua offerta è limitata e ben nota e può essere mobilitata con pochi clic da qualsiasi parte del mondo. Sia il bitcoin sia l'oro hanno subito cambiamenti sostanziali nel 2021, anno in cui molti si sono rivolti alle criptovalute piuttosto che ai lingotti. Nel frattempo l'oro ha rischiato di sprofondare in un mercato ribassista a marzo, ma ha invertito la rotta per cancellare le perdite da inizio anno. Le principali istituzioni finanziarie sono combattute tra sostenere e scommettere su crypto asset, bitcoin in testa, e chi sostiene che sia una bolla che presto scoppierà. Le principali banche di Wall Street sono divise: Citigroup ha segnalato che l'oro sta "perdendo lustro" contro le criptovalute, mentre Goldman Sachs ha affermato che i due asset possono coesistere.

