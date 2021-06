https://it.sputniknews.com/20210607/20000-leghe-sotto-i-mari-ecco-dove-vivono-i-kraken-11632499.html

20.000 leghe sotto i mari? Ecco dove vivono i 'kraken'

"Liberate il Kraken" è una delle frasi cult più cercate del web. Ma esistono veramente questi giganteschi mostri mitologici? E se si, dove potrebbero vivere? 07.06.2021, Sputnik Italia

animali

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/11642553_0:57:1022:632_1920x0_80_0_0_b0e5f1a54fee3041123932f33c5cc9fc.jpg

I calamari giganti, noti nella mitologia e nella cultura popolare come 'Kraken', esistono veramente - vivono fino a 2.000 metri di profondità in Antartide e nei mari settentrionali, ha detto in una conferenza stampa a Sputnik Alexey Sokov, direttore dell'Istituto di Oceanologia Shirshov. Sokov ha sottolineato che i 'kraken' raramente emergono in superficie. Stando alle parole dello scienziato, i suoi colleghi giapponesi in precedenza hanno passato due anni a dare la caccia a questi rari animali delle profondità.Il Kraken è un mostro marino apparso per la prima volta nei miti islandesi, un enorme mollusco cefalopode che affondava le navi con i colpi dei suoi giganteschi tentacoli. Tra le sue apparizioni più memorabili nella cultura popolare c'è quella nella serie di film de "I Pirati dei Caraibi" e nel famoso romanzo di Verne "Ventimila leghe sotto i mari".

