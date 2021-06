https://it.sputniknews.com/20210606/prepariamoci-alla-lunga-convivenza-con-il-coronavirus-consiglio-di-abrignani-11618149.html

Una lunga convivenza con il coronavirus, questo ci attenderebbe secondo un membro del Cts, che poi propone l'obbligo del vaccino come avviene per altri. 06.06.2021, Sputnik Italia

Sarà una lunga convivenza con il coronavirus afferma Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico, ospite di Mezz’ora in più su Rai 3.“Nei prossimi vent’anni i nostri figli e nipoti si abitueranno a convivere con questo virus come noi conviviamo con il morbillo, ma, se dovesse rimanere, per una decina di anni non sarà facile”.Ecco, convivere come col morbillo e gli altri virus quindi senza allarmismi e restrizioni.Sono per l’obbligo vaccinaleAbrignani afferma a titolo personale di essere a favore dell’obbligo vaccinale, e dice che questo è un argomento di cui non si è mai discusso nel Cts.Secondo lui qui non si pone il problema di “liberà individuale ma di sanità pubblica”, conscio che questa pandemia i nostri posteri la ritroveranno scritta “nei libri di storia”.L’obbligo, fa notare ancora Abrignani, c’è già per altri vaccini che vengono somministrati in epoca pre-adolescenziale o adolescenziale. E proprio a questa fascia di persone l’esperto guarda per il futuro. Bisognerà vaccinare loro per primi.Ma l’accento lo pone sul vaccinare tutti, perché con il problema delle varianti alla fine si rischia che una “sfugge al vaccino” e poi son dolori.Sileri: verso la svolta assolutaIntanto il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, commentando i dati della campagna vaccinale, afferma che luglio sarà il mese della grande svolta. E questo perché ormai abbiamo raggiunto le 600 mila somministrazioni al giorno.

