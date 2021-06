https://it.sputniknews.com/20210606/per-gli-scienziati-un-fattore-aggrava-leffetto-dellalcol-sul-fegato-11623081.html

Per gli scienziati un fattore aggrava l'effetto dell'alcol sul fegato

Scienziati australiani hanno scoperto che le persone in sovrappeso o obese che bevono alcol sono a maggior rischio di contrarre patologie del fegato e la morte... 06.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-06T23:39+0200

alcol

salute

medicina

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/898/09/8980946_158:0:1450:727_1920x0_80_0_0_1361f0b5f3d6378be3d7fe239eda93ec.jpg

I ricercatori dell'università di Sydney e dell'università del New South Wales hanno analizzato il legame tra sovrappeso, obesità e patologie epatiche derivanti dal consumo di alcol. Per l'analisi, hanno utilizzato i dati della UK Biobank, il più grande studio biomedico condotto nel Regno Unito dal 2006.Gli autori hanno riassunto dettagliate informazioni biologiche, comportamentali e sanitarie di quasi mezzo milione di partecipanti allo studio, di età compresa tra 40 e 69 anni, raccolte in un intervallo di oltre 10 anni e mezzo. Si tratta del primo studio al mondo su questo argomento su larga scala.I ricercatori hanno scoperto che le persone in sovrappeso o obese che bevevano alcol avevano un rischio maggiore di malattie epatiche rispetto alle persone normo-peso che bevevano alcol allo stesso livello.Quelli che consumavano regolarmente alcol al di sopra dei valori raccomandati di riferimento avevano sei volte più probabilità di sviluppare la steatosi epatica alcolica e sette volte più probabilità di morire a causa della malattia. Questi rischi aumentavano di oltre il 50% nei soggetti in sovrappeso o obesi.Considerando il fatto che nei Paesi occidentali i due terzi della popolazione adulta ha problemi di sovrappeso e il numero di queste persone aumenta costantemente ogni anno, le raccomandazioni esistenti sul consumo di alcol devono essere urgentemente riviste al ribasso, ritengono gli autori.

2021

