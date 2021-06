https://it.sputniknews.com/20210606/in-liguria-ragazza-18enne-in-rianimazione-per-trombosi-dopo-vaccinazione-con-astrazeneca-11612981.html

In Liguria ragazza 18enne vaccinata con AstraZeneca in rianimazione per trombosi



La giovane aveva scelto di vaccinarsi contro il Covid-19 in forma volontaria sfruttando l'open day organizzato dalla Regione Liguria per gli over 18. 06.06.2021, Sputnik Italia

Una giovane ragazza di 18 anni residente a Sestri Levante è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova a seguito di una trombosi manifestatasi a seguito della somministrazione della prima dose del siero anti-Covid di AstraZeneca avvenuta il 25 maggio scorso in occasione dell'open day organizzato dalla Regione Liguria per gli over 18.Successivamente in data 3 giugno la giovane si è presentata al Pronto Soccorso con mal di testa e fotofobia, ma gli esami a cui è stata sottoposto, tac cerebrale ed esame neurologico, sono stati "entrambi negativi". Tuttavia proprio ieri le condizioni della ragazza sono peggiorate, con manifestazione di difficoltà motorie, e ritornata al Pronto Soccorso la tac cerebrale ha evidenziato un'emorragia. Ricoverata d'urgenza al reparto di Neurochirurgia del San Martino, al momento si trova in gravi condizioni. I medici stanno cercando di capire cosa abbia potuto aggravare le condizioni di salute della giovane, tuttavia mancano ancora evidenze certe che possano mettere in relazione il malore con la vaccinazione.In Italia e nel mondo non è la prima volta che si registrano casi di reazione grave avversa dopo la vaccinazione contro il Covid con il preparato della casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. L'Ema ha successivamente ammesso l'esistenza di un nesso tra la coagulazione anomala del sangue e il vaccino di AstraZeneca, pur rilevando che i benefici dell'immunizzazione dal coronavirus con questo siero superano di gran lunga i rischi.Proprio in Liguria lo scorso aprile era morta una giovane insegnante 32enne che si era fatta vaccinare con il siero di AstraZeneca per trombosi.

Andrea ATTENZIONE:...AVEVA SCELTO...IN FORMA VOLONTARIA. É una espressione che é tutta un programma. Oggi in italietta si é realmente liberi di scegliere? O NON È VERO INVECE CHE SI É OGGETTIVAMENTE E PSICOLOGICAMENTE OBBLIGATI? DIRE VOLONTARIAMENTE E' una ipocrisia per dire che NESSUNO É COLPEVOLE SE NON LA RAGAZZA. E GLI OPEN DAY? VACCINIAMO A MITRAGLIA SENZA SAPERE CHI E QUAL' È LA SUA SALUTE. QUESTA POVERA RAGAZZA DI 18 ANNI SE SI FOSSE CONTAGIATA SAREBBE GUARITA. È STATA VACCINATA E SE NON MORIRÀ NON SARA' MAI PIU' COME PRIMA. ...MA COME SEMPRE: I BENEFICI SUPERANO I RISCHI...BIG PHARMA ASSASSINI E CRIMINALI. VALE SOLO LA LEGGE DEL MASSIMO PROFITTO CAPITALISTICO. 21

Irina Derefko Come dicono: le reazioni avverse, sono in percentuale molto minori dei rischi.......Andatelo a dire ai genitori. STATE LONTANO DA QUESTA PORCHERIA DI VACCINI!!!!!!! 18

