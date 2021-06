https://it.sputniknews.com/20210606/covid-scienziati-dimostrano-che-la-vitamina-d-non-aiuta-contro-il-virus-11612302.html

Covid, scienziati dimostrano che la vitamina D non aiuta contro il virus

Covid, scienziati dimostrano che la vitamina D non aiuta contro il virus

Uno studio genetico su larga scala condotto da biologi di cinque Paesi non ha trovato alcun legame tra i livelli di vitamina D e la suscettibilità al... 06.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-06T23:16+0200

2021-06-06T23:16+0200

2021-06-06T23:16+0200

coronavirus nel mondo

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/10159021_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfd990b27367b9cfaf6ade2b40bdd6d3.jpg

Nell'ultimo anno, sono stati pubblicati diversi articoli in cui studi osservazionali hanno sostenuto che elevati livelli di vitamina D possono proteggere dal Covid-19, ma non c'era alcuna spiegazione per il legame tra i livelli di vitamina D e la suscettibilità al coronavirus. Inoltre, alcuni studi hanno mostrato risultati molto contraddittori. Gli scienziati dell'Università canadese di McGill, insieme a colleghi di Giappone, Israele, Italia e Regno Unito, hanno analizzato il metodo di randomizzazione del DNA di 4.134 persone con Covid-19 e 1.284.876 persone senza Covid-19 da 11 paesi per determinare se la predisposizione genetica fosse associata a livelli più elevati di vitamina D con esiti meno gravi."Il modo migliore per rispondere alla domanda sugli effetti della vitamina D sono gli studi randomizzati, ma sono complessi, richiedono risorse significative e molto tempo che non si ha durante una pandemia. Un quadro più chiaro del ruolo dei fattori di rischio può essere fornito dal metodo di randomizzazione mendeliana, perché riduce al minimo potenziali errori sistematici", ha aggiunto.La randomizzazione mendeliana è un metodo per quantificare le variazioni nei geni di una particolare funzione per studiare l'effetto causale dell'effetto modificabile sulla malattia negli studi osservazionali. Uno dei suoi vantaggi è che elimina le distorsioni associate al verificarsi di una relazione causa-effetto inversa. Gli autori hanno applicato il metodo di randomizzazione mendeliana alle varianti genetiche responsabili di elevati livelli di vitamina D e non hanno trovato alcuna associazione con morbilità, ospedalizzazione o gravità Covid-19. Secondo gli scienziati, questa è una forte prova che la vitamina D non aiuta contro il coronavirus.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, medicina