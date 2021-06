https://it.sputniknews.com/20210606/casellati-ancora-sui-voli-di-stato-non-ho-violato-alcuna-legge-11625478.html

Casellati ancora sui voli di Stato: "Non ho violato alcuna legge"

In un'intervista a 'La Stampa' il presidente del Senato è tornata sulla questione del suo presunto abuso dei voli di Stato, parlando anche di riforma della... 06.06.2021, Sputnik Italia

La Casellati ha dichiarato al quotidiano torinese di non aver violato nessuna legge in merito ai voli di Stato. Il Presidente del Senato ha puntualizzato che "non sono io a decidere della mia sicurezza personale e sanitaria, tant’è che, fino a quando mi è stato consentito prima del Covid, da marzo 2018 a maggio 2020, ho viaggiato, anche per le missioni istituzionali all’estero, in treno o in voli di linea”. La Casellati ha negato anche i numeri che circolano in base ai voli effettuati e ai costi che hanno avuto sullo Stato.A proposito di gogne, affrontato anche il tema delle riforme giudiziarie.

