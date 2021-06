https://it.sputniknews.com/20210606/astrazeneca-non-e-un-vaccino-per-giovani---lappello-di-24-medici-11616453.html

AstraZeneca non è un vaccino per giovani - l'appello di 24 medici

AstraZeneca non è un vaccino per giovani - l'appello di 24 medici

Il vaccino contro il coronavirus VaxZevria non dovrebbe essere somministrato attraverso degli open day ai giovani e in particolare alle donne, scrivono 24... 06.06.2021, Sputnik Italia

Il consigliere regionale della Liguria, Ferruccio Sansa, ieri aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook una lettera aperta firmata da 24 medici vaccinatori volontari, secondo i quali è sbagliato somministrare AstraZeneca ai giovani.I medici fanno notare che questa “complicanza è stata descritta in soggetti dai 20 ai 55 anni, ma le persone di gran lunga più colpite sono le giovani donne”.Interviene l’Ordine dei medici di Genova“Questa storia non mi piace”, ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Genova, come riportato da Il Secolo XIX, il quale vuole “capire subito se ci sono gli estremi per aprire un procedimento disciplinare nei confronti di questi colleghi”.Un procedimento per aver detto, quindi, quello che altri Paesi stanno già mettendo in pratica come hanno ricordato gli stessi medici. E cioè che AstraZeneca non è stato approvato negli Stati Uniti e che nazioni europee come Austria, Norvegia, e Danimarca hanno sospeso l'uso del vaccino.E fanno notare che addirittura il Regno Unito, che del Vaxzevria ha fatto il vaccino di punta della sua campagna vaccinale, alla fine lo ha limitato agli over 30 prima e agli over 40 poi.In Germania chi ha ricevuto come prima dose AstraZeneca ha potuto anche scegliere un vaccino diverso come seconda dose, sottolineano ancora i medici.

