Ventimiglia, no border bloccano confine con la Francia

Alcune decine di manifestanti antirazzisti ha protestato sabato mattina a Ventimiglia bloccando il confine italo-francese 05.06.2021, Sputnik Italia

Nella tarda mattinata di oggi alcune decine di no border hanno manifestato al confine italo-francese di Ponte San Luigi, a Ventimiglia, bloccandone il transito in entrambi in sensi di marcia. Durante la protesta, che si è svolta in modo pacifico, sono stati dispiegati alcuni striscioni e scanditi slogan a favore dell'accoglienza dei migranti. I manifestanti chiedono alla Francia di aprire i confini ai profughi che arrivano in Italia dalle rotte mediterranee e balcaniche. Assieme ai No border hanno preso parte alla protesta alcuni esponenti delle associazioni umanitarie italiane e francesi che da tempo svolgono assistenza per i migranti accampati a ridosso del confine, offrendo loro pasti caldi. Gli attivisti hanno ricordato in uno striscione Moussa Balde il cittadino guineano di 23 anni, impiccato a fine maggio nel Cpr di Torino, dopo essere stato picchiato da tre italiani il 9 maggio scorso, proprio a Ventimiglia, dopo un tentativo di furto.La manifestazione si è svolta davanti ad un nutrito gruppo di poliziotti francesi e italiani che, una volta bloccato il ponte, hanno deviato il traffico verso il valico a Mare di Ponte San Ludovico. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 13, quando il presidio non autorizzato è stato sciolto.

