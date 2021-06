https://it.sputniknews.com/20210605/usa-volo-delta-costretto-allatterraggio-dopo-tentata-irruzione-nella-cabina-del-pilota---video--11598117.html

Usa, volo Delta costretto all'atterraggio dopo tentata irruzione nella cabina del pilota - Video

Il volo diretto in Tennesse ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in New Mexico dopo che un passeggero ha cercato di fare irruzione nella cabina del... 05.06.2021, Sputnik Italia

Attimi di tensione sul volo 386 della Delta Airlines diretto in Tennessee. L'aereo è stato costretto ad atterrare ad Albuquerque, in New Mexico, dopo che un passeggero su di giri ha tentato di fare irruzione nella cabina di pilotaggio. L'uomo è stato bloccato da un assistente di volo che lo ha legato con delle fascette. L'aereo, partito da Los Angeles avrebbe dovuto atterrare a Nashville in Tennessee. E' stato dirottato ad Albuquerque, dove è atterrato intorno alle 14:20, orario locale. Dopo che l'uomo è stato preso in custodia dall'FBI, l'aereo ha proseguito per la sua destinazione. Mentre tentava di entrare nella cabina, l'uomo avrebbe ripetuto diverse volte "devi fermare questo aereo"; con crescente urgenza. E' stato immobilizzato per terra da tre uomini, vicino la porta della cabina di pilotaggio. Le drammatiche immagini sono state catturate in un video diventato virale sui social. Nel video si vede l'assistente di volo che blocca con delle fascette mani e piedi del presunto dirottatore. Nel suo account Twitter, l'FBI Albuquerque ha affermato di aver risposto a "un'emergenza di un volo deviato" all'International Sunport di Albuquerque, rilevando che non vi era alcuna minaccia per il pubblico.

