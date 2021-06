https://it.sputniknews.com/20210605/spagna-polizia-ferma-una-festa-per-aver-violato-le-regole-sul-distanziamento-sociale-11603678.html

Spagna: polizia ferma una festa per aver violato le regole sul distanziamento sociale

Spagna: polizia ferma una festa per aver violato le regole sul distanziamento sociale

Gli agenti di polizia hanno disperduto una festa sulla strada a Barcellona per aver violato le regole COVID-19. 05.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-05T16:01+0200

2021-06-05T16:01+0200

2021-06-05T16:01+0200

video

spagna

multimedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/11603564_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0c197d31505d7873b72749b7fc573216.jpg

Il video mostra centinaia di giovani che lasciano Passeig del Born, uno dei luoghi più famosi della vita notturna della città, così come la vicina spiaggia. Il 9 maggio il governo spagnolo ha revocato lo stato di emergenza nazionale, con alcune dure restrizioni ancora in vigore in diverse regioni. Resta obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale in pubblico.

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, video, spagna, multimedia