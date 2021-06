https://it.sputniknews.com/20210605/spagna-due-italiani-feriti-ad-ibiza-in-una-sparatoria-11601851.html

Spagna, due italiani feriti ad Ibiza in una sparatoria

Due uomini armati hanno fatto irruzione nelle prime ore del mattino in una villa di Ibiza, durante una festa privata, e hanno aperto il fuoco. 05.06.2021, Sputnik Italia

Due italiani di 28 e 35 anni sono rimasti feriti durante una sparatoria avvenuta nella notte ad Ibiza, nel comune di Santa Eulària, durante una festa privata in una villa privata. Tra le 2 e le 2.20 due uomini armati hanno fatto irruzione nell'edificio, aprendo il fuoco. Pochi minuti dopo sono risaliti sull'auto con cui sono arrivati e sono fuggiti. Nell'agguato sono rimasti feriti i due italiani.Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Il 28enne versa in gravissime condizioni con diverse ferite da arma da fuoco alla testa e alle estremità. Il 35enne è ricoverato in condizioni più lievi. Secondo quanto riferisce El Periodico, l'allarme è scattato alle 2.45 del mattino quando è stato chiamato il servizio di emergenza ed un'ambulanza ha raggiunto il luogo della sparatoria, avvenuta nella zona industriale Ca na Palava. Sul posto è giunta anche la Guardia Civil che sta svolgendo le indagini.

