Roma: cadavere di un uomo ritrovato in una valigia, la compagna confessa che era morto da giorni

Il corpo è stato ritrovato questa mattina quando un passante ha notato una valigia sporca di sangue. Le forze dell'ordine sono subito giunte sul posto. 05.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-05T15:53+0200

L'allarme è stato lanciato da un passante che questa mattina, in Piazza Federico Sacco a Pietralata a Roma, ha notato una valigia sporca di sangue per la strada. Gli agenti della Squadra Mobile giunti sul posto hanno notato che, dall'interno della valigia, si intravedeva un corpo.Seguendo le tracce di sangue gli agenti sono risaliti ad un'abitazione all'interno della quale risiedeva una donna di 37 anni con precedenti penali. Quest'ultima, identificata come la compagna del defunto, ha subito ammesso che l'uomo era morto da giorni e che lei aveva tentato di sbarazzarsi del corpo."Sono rientrata a casa lunedì mattina e Luca era già morto. Ho cercato di rianimarlo con un massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare" ha dichiarato la donna agli inquirenti.Secondo i primi accertamenti il corpo non sembra presentare segni di violenza e l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un caso di overdose, ma le indagini sono ancora in corso.Le testimonianze dei viciniSecondo le informazioni raccolte dagli inquilini degli appartamenti adiacenti, la coppia era solita avere numerose discussioni e "si sentivano urla provenire da quel palazzo a tutte le ore del giorno e della notte"."Un forte odore acre nelle scale condominiali, una puzza incredibile quella che ho sentito questa mattina alle 5 quando sono uscita a portare fuori il cane" ha dichiarato una vicina.

Notiziario

