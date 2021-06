Recovery, previste oltre 24.000 assunzioni, Brunetta: "Scommettiamo sul capitale umano pubblico"

https://it.sputniknews.com/20210605/recovery-previste-oltre-24000-assunzioni-brunetta-scommettiamo-sul-capitale-umano-pubblico----11599952.html

Il piano di reclutamento previsto dal decreto-legge approvato ieri dal governo rappresenta il terzo pilastro, insieme a quelli sulla governance e sulle semplificazioni, dell’assetto normativo necessario per attuare i circa 300 progetti del Pnrr e spendere così gli oltre 200 miliardi di euro in arrivo nei prossimi cinque anni dall’Europa. Il decreto, ribattezzato “La nostra scommessa sul capitale umano pubblico per la ripresa del ripresa”, prevede oltre oltre 24.000 le assunzioni a termine previste entro il 2026, così ripartite: La durata dei contratti sarà di 36 mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. Portale stile LinkedInIl reclutamento avverrà tramite concorsi rapidi e il ricorso al "Portale del reclutamento", una piattaforma "stile LinkedIn" l'ha definita il ministro, dove potranno iscriversi professionisti ed esperti in appositi elenchi. Per i giovani, il governo ha deciso di potenziare i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato.Brunetta: non creo precari In conferenza stampa, il ministro ha respinto l'accusa di creare precari, annunciando anche la ripresa del turn over, fermo da 12 anni. Il decreto prevede che, dopo il 206, chi ha svolto incarichi nel Pnrr abbia una corsia preferenziale per entrare nella Pa, con il 40% per cento di posti nei concorsi pubblici dedicati.

