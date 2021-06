https://it.sputniknews.com/20210605/qualifiche-f1-a-baku-pole-a-charles-leclerc-su-ferrari-11603094.html

Qualifiche F1 a Baku, pole a Charles Leclerc su Ferrari

Charles Leclerc e Lewis Hamilton partiranno in prima fila al gp dell'Azerbaijan.

In prima fila anche Lewis Hamilton. In terza fila l'altro ferrarista Carlos Sainz, coinvolto in un incidente a pochi secondi dalla fine della sessione. Dopo quella al Gp di Montecarlo è la seconda pole position consecutiva per il ferrarista, che nelle interviste dopo le qualifiche ha espresso la sua soddisfazione:In seconda fila partiranno la Redbull di Max Verstappen e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Quinto Carlos Sainz e sesto Lando Norris su McLaren. In quarta fila la Redbull di Perez e l'Alpha Tauri di Tsunoda. Chiudono la Top-10 Fernando Alonso, nono e Valtteri Bottas, decimo.La gara domaniIl quarto Gp dell'Azerbaijan della storia andrà in scena domenica 6 giugno. La partenza è prevista alle ore 14 italiane, le 15 locali. Le monoposto dovranno percorrere 51 giri del circuito cittadino di Baku, che misura 6.003 km, per un totale di 306.049 km.

