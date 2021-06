https://it.sputniknews.com/20210605/pisa-ferrari-si-schianta-su-guardrail-55enne-muore-sul-colpo-11601029.html

Pisa, Ferrari si schianta su guardrail: 55enne muore sul colpo

L'incidente fatale è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato sulla superstrada Fi-Pi-Li. Attualmente sconosciute le dinamiche del sinistro. 05.06.2021, Sputnik Italia

Un uomo di 55 anni ha perso la vita in un terribile incidente mortale avvenuto lungo la superstrada Fi-Pi-Lo nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno. Una Ferrari è finita fuori strada, schiantandosi contro un guardrail in prossimità dello svincolo di Cascina. Nell'impatto il guidatore, Giulio Braghieri di Calciaia, non ha avuto scampo ed è morto sul colpo. L'auto, una Ferrari F35, viaggiava in direzione Firenze. E' rimasta incastrata tra il guardrail e l'asfalto. I soccorritori hanno estratto l'uomo dalle lamiere ma per lui non c'era più nulla da fare. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale che ha fatto i rilievi per chiarire le cause che hanno provocato l'incidente. Braghieri era titolare di un'impresa ereditata dal padre, industriale nel settore costruzioni deceduto nel 2013. Non ci sarebbero altre persone coinvolte nell'incidente.

