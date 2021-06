https://it.sputniknews.com/20210605/parte-lassegno-unico-per-ogni-figlio-un-contributo-di-167-euro-11598290.html

Parte l’assegno unico: per ogni figlio un contributo di 167 euro

Parte l’assegno unico: per ogni figlio un contributo di 167 euro

Approvata la norma che consente a quasi due milioni di famiglie di ricevere dal prossimo mese l’”assegno ponte”, in attesa dell’entrata a pieno regime della... 05.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-05T08:18+0200

2021-06-05T08:18+0200

2021-06-05T08:18+0200

famiglia

governo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/899/02/8990200_0:255:1200:930_1920x0_80_0_0_6c8bbb196e06893fd5bb79d9331790e9.jpg

Sono 1,8 milioni le famiglie che a partire da luglio riceveranno l’”assegno ponte” da 167,5 euro a figlio approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Nuclei familiari che hanno un Isee inferiore ai 50.000 euro e che non ricevono gli assegni familiari. L’assegno ponte verrà erogato dal 1 luglio al 31 dicembre, in vista dell’entrata a pieno regime, a gennaio, dell’assegno unico e universale del Family Act voluto dal ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Disoccupati, lavoratori autonomi, percettori del reddito di cittadinanza, immigrati con il permesso di soggiorno e residenti in Italia da almeno due anni potranno avere un assegno mensile legato al numero di figli e all’Isee: Il decreto legge approvato ieri prevede anche il parallelo aumento dell’importo degli assegni familiari percepiti da quattro milioni di famiglie: +37,5 euro a figlio, +55 euro dal terzo figlio.Assegno universale da gennaioA gennaio entrerà quindi in vigore l’assegno unico e universale per i figli fino a 21 anni, che andrà ad assorbire tutte le misure oggi a favore delle famiglie, dai bonus bebè, ai bonus asili nido, alle detrazioni fiscali per i figli a carico.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

famiglia, governo