Locatelli (Cts): “La svolta c’è e se saremo prudenti il Covid non tornerà”

A fronte del calo dei casi di Covid-19 delle ultime settimane, il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico... 05.06.2021, Sputnik Italia

In un’intervista a Repubblica, Locatelli parla di “svolta” in atto alla luce di dati ormai consolidati verso una “marcatissima riduzione di nuovi casi e, ed è quel che più conta, di forme gravi o fatali di Covid”. Dati per cui è chiaro che le riaperture delle attività non hanno inciso sulla curva dei contagi, ha confermato il presidente del Csm, rivendicando il fatto che “evidentemente il ‘rischio ragionato’ con il quale sono state progettate non era così poco solido come qualcuno aveva ipotizzato”.E Locatelli si dice ottimista sul prossimo autunno. E’ quindi essenziale “portare a termine il lavoro”, ha aggiunto, garantendo la copertura vaccinale "agli over 60 e ai cinquantenni, vaccinati al 50%”. La mascherina? Ne discuteremo prestoAlla domanda su quando verrà meno l’obbligo di indossare la mascherina, Locatelli ha detto di comprendere “la voglia delle persone di emanciparsi da un oggetto anche molto simbolico".

