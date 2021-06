https://it.sputniknews.com/20210605/landini-cgil-il-blocco-dei-licenziamenti-deve-continuare-fino-a-ottobre-11599332.html

Landini (Cgil): "Il blocco dei licenziamenti deve continuare fino a ottobre"

Landini (Cgil): "Il blocco dei licenziamenti deve continuare fino a ottobre"

Per il comitato direttivo della Cgil è necessario proseguire la mobilitazione con Cisl e Uil per ottenere dal governo il blocco dei licenziamenti fino a... 05.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-05T11:02+0200

2021-06-05T11:02+0200

2021-06-05T11:02+0200

licenziamenti

uil

cisl

cgil

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/10487254_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_6590731bbb75a9fd20a41b923ef4e6d5.jpg

In un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Cgil annuncia che la mobilitazione unitaria proseguirà per "ottenere il tavolo di trattativa che abbiamo chiesto a Draghi per cambiare la decisione presa sullo sblocco dei licenziamenti, avviare la riforma degli ammortizzatori sociali e discutere di nuove politiche industriali legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Maurizio Landini non esclude che si arrivi allo sciopero generale. Il leader della Cgil respinge il compromesso proposto dal governo, di una proroga limitata ai settori più in crisi. Licenziamenti previsti dai numeri dati dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio parlamentare di bilancio”. Secondo la Cgil, per uscire dalla blocco dei licenziamenti è necessario “incentivare i contratti di solidarietà, non vincolandoli più al fatto che azienda abbia perso almeno il 50% del fatturato, estendere il contratto di espansione, avere un sistema funzionante di politiche attive del lavoro e di formazione e una riforma per ammortizzatori sociali universali, non solo quindi per i lavoratori dipendenti, ma per tutti".

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

licenziamenti, uil, cisl, cgil, lavoro