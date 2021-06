https://it.sputniknews.com/20210605/kim-jong-un-fa-la-prima-apparizione-pubblica-dopo-un-mese-11600188.html

Kim Jong-un fa la prima apparizione pubblica dopo un mese

Kim Jong-un fa la prima apparizione pubblica dopo un mese

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha presieduto la prima riunione dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito del Lavoro della Repubblica Popolare... 05.06.2021, Sputnik Italia

Si tratta della sua prima attività pubblica dal 6 maggio, della quale ha comunicato la Korean Central News Agency (KCNA).In precedenza il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud aveva riferito che lo scorso periodo di assenza del leader nordcoreano in pubblico è stato il più lungo dall'inizio del 2021.Come riporta la KCNA, alla riunione hanno partecipato membri del Presidium dell'Ufficio politico del Comitato Centrale del Partito del Lavoro di Corea, membri e candidati per i membri dell'Ufficio politico del Comitato Centrale del partito.All'incontro è stata discussa la convocazione della prossima plenaria del Comitato centrale del partito. Kim Jong-un ha analizzato l'attuale situazione e ha sottolineato che la plenaria del Comitato centrale dovrebbe essere convocata per riassumere i risultati "esatti" della prima metà dell'anno e precisare le direzioni di sviluppo. E' stata presa la decisione di tenere la seduta plenaria nella prima decade di giugno.Kim Jong-un ha osservato che è necessario allargare il ruolo amministrativo del partito e stimolare la "lotta persistente" per stabilizzare e migliorare l'economia e la vita del popolo. Si segnala inoltre che alla plenaria saranno prese delle decisioni riguardo la regolare ristrutturazione dei dipartimenti del Comitato Centrale del partito.

