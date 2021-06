https://it.sputniknews.com/20210605/india-registra-il-minor-numero-di-nuove-infezioni-in-quasi-2-mesi-11599079.html

India registra il minor numero di nuove infezioni in quasi 2 mesi

India registra il minor numero di nuove infezioni in quasi 2 mesi

Nelle ultime 24 ore il numero di casi di contagio dal coronavirus in India è aumentato di 120.500. Si tratta del più basso numero di nuove infezioni negli... 05.06.2021, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, il numero complessivo di contagi dal coronavirus in India ha superato i 28,6 milioni. Secondo gli ultimi dati del ministero, dall'inizio della pandemia COVID-19 in India a marzo 2020, sono guariti più di 26,7 milioni di pazienti, mentre i decessi sono 344.000. Il numero di persone sottoposte a trattamenti è sceso a 1,5 milioni.Come fanno notare i medici, da fine maggio il numero di casi di contagio dal coronavirus giornalieri in India non ha superato i 200mila, questo indica che il picco della seconda ondata pandemica è stato superato. Il secondo aumento del numero di casi di coronavirus è iniziato in India a febbraio di quest'anno. Dal 21 aprile al 17 maggio, il numero di nuovi casi giornalieri ha superato i 300mila al giorno, più che in qualsiasi altro paese, con cinque picchi superiori a 400mila casi conclamati. Il numero massimo di persone che hanno ricevuto trattamenti per il coronavirus durante la seconda ondata è stato di oltre 3,7 milioni.Il ministero della Salute indiano ha anche rilevato i ritmi intensificati della campagna di vaccinazione contro il coronavirus: più di 227 milioni di persone, ovvero quasi il 17% della popolazione del paese, hanno ricevuto il vaccino anti-COVID, mentre più di 45,8 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino.

