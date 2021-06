https://it.sputniknews.com/20210605/energia-lholding-gazprom-punta-ad-acquisire--joint-venture-tra-enel-e-la-russa-esn-group-11597635.html

Energia, l'holding Gazprom punta ad acquisire joint venture tra Enel e la russa ESN Group

Gazprom Energoholding LLC potrebbe acquistare uno dei principali fornitori di energia elettrica in Russia, Rusenergosbyt, joint venture tra l'italiana Enel e la russa ESN Group.

2021-06-05

In particolare, ai margini del Forum economico internazionale di San Pietroburgo SPIEF, si è tenuto un incontro tra le delegazioni di Gazprom Energoholding ed Enel, in cui è stato discusso il disimpiego dell'azienda italiana dall'attività di distribuzione dell'energia in Russia, scrive il quotidiano.Una delle fonti di Kommersant sostiene che le trattative sulla vendita del pacchetto in possesso della ESN Group sono alla fase finale e l'affare potrebbe essere concluso entro la fine di questo anno. Le trattative con Enel sono ancora alla fase iniziale ed i prezzi di entrambi i contratti non sono stati ancora determinati. Il giornale segnala che Gazprom Energoholding, Ferrovie Russe, ESN Group ed Enel hanno rifiutato di rilasciare commenti a riguardo.Le compagnie coinvolte nella vicendaRusenergosbyt LLC è il principale fornitore di elettricità per le Ferrovie Russe. Enel ha acquisito per 105 milioni di dollari una quota nella società nel 2006. Ora Rusenergosbyt è al terzo posto nel mercato di distribuzione di energia elettrica nel Paese dopo Inter RAO e TNS Energo. ESN Group possiede il 50,5% della società mentre Enel - il 49,5%, ricorda il quotidiano. Gazprom Energoholding è una struttura verticalmente integrata, controllata al 100% da Gazprom, il più grande proprietario di asset di energia elettrica (energia elettrica e termica) nella Federazione Russa (con pacchetti di maggioranza in Mosenergo, MOEK, TGK-1 e OGK-2).SPIEFIl Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) nel 2021 si svolge dal 2 al 5 giugno in presenza. L’Agenzia di informazione Rossiya Segodnya, che include i marchi Sputnik, RIA Novosti, InoSMI e Baltnews, è media partner ufficiale dell'evento.

