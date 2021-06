https://it.sputniknews.com/20210605/covid-record-di-vaccini-in-un-giorno-somministrate-600-mila-dosi-11599168.html

Covid, record di vaccini in un giorno: somministrate 600 mila dosi

E' la prima volta che si raggiunge un numero così alto di somministrazioni di vaccino contro il Covid-19. Quasi il 24% della popolazione con più di 12 anni è... 05.06.2021, Sputnik Italia

La campagna di vaccinazione nazionale prosegue speditamente e ieri ha segnato un nuovo record: per la prima volta questo venerdì sono state somministrate quasi 600 mila dosi di vaccino contro il Covid-19. Un dato importante che segna una svolta, dopo che il 3 giugno sono state tolte le fasce d'età per aprire le prenotazioni a tutti. Per l'esattezza sono state somministrate 598.510, di cui 444.639 prime dosi, secondo quanto segnala il sito Aifa aggiornato alle 6 di sabato mattina. Si attendono nuovi aggiornamenti del corso della giornata. In totale sono state somministrate 37.069.235 dosi su 41.987.609 ricevute. Sono 24.331.702 persone le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre 12.737.533 hanno concluso il ciclo di vaccinazione, con il richiamo o il siero monodose. La quota degli immunizzati è pari al 23,48% della popolazione con più di 12 anni di età. La situazione in ItaliaIn netto miglioramento la curva epidemiologica che mostra un crollo dell'Rt nazionale questa settimana stimato a 0,68, con un range 0,65-0,75, secondo i dati del Monitoraggio Iss/ministero della Salute. Un ulteriore miglioramento rispetto alla scorsa settimana, quando l'indice dei contagi era a 0,72.Contestualmente è in diminuzione l'incidenza dei contagi, con un valore nazionale di 32 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 47 della scorsa settimana.Nel bollettino sulla pandemia di Covid-19 diramato venerdì sono stati segnalati 2.557 casi in 24 ore, cifra che porta il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.227.719.Nell'ultimo giorno sono state registrate 73 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 126.415.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 7.853 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 3.901.112.

