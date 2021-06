https://it.sputniknews.com/20210605/cina-vaccino-sinovac-ottiene-lautorizzazione-verra-somministrato-a-bambini-da-3-in-su-11599708.html

Cina, vaccino Sinovac ottiene l'autorizzazione: verrà somministrato a bambini da 3 in su

La campagna di vaccinazione in Cina finora è stata diretta a persone con più di 18 anni. Con l'autorizzazione in uso d'emergenza la platea verrà estesa alle...

La Cina ha approvato l'uso di emergenza del vaccino COVID-19 di Sinovac Biotech nelle persone di età compresa tra i tre e i 17 anni. Lo ha detto venerdì sera alla TV di Stato il presidente della società produttrice, Yin Weidong. Si tratta di una vera svolta per la campagna di vaccinazione di massa cinese, finora aperta ad una platea di persone di età pari e superiore a 18 anni. Yin ha affermato che nei minori il rischio di gravi sintomatologie causate dall'infezione è molto raro. Per questo la campagna di vaccinazione è stata condotta dando priorità alle persone anziane. Dipenderà dalle autorità sanitarie decidere quando il vaccino di Sinovac verrà offerto ai gruppi più giovani, formulando le strategie di inoculazione della Cina, ha detto Yin alla TV di stato nell'intervista in diretta.I risultati degli studi cliniciI risultati preliminari degli studi clinici di fase I e II hanno mostrato la sicurezza e l'efficacia del vaccino, che potrebbe innescare la risposta immunitaria in partecipanti di età compresa tra 3 e 17 anni. La maggior parte delle reazioni avverse sono state lievi.Sinovac inoltre ha condotto uno studio clinico di fase II sulla terza dose di richiamo. I risultati preliminari mostrerebbero che i partecipanti hanno visto un aumento di 10 volte dei livelli di anticorpi rispetto ai livelli precedenti in una settimana e 20 volte in mezzo mese, ha detto Yin.Tuttavia ha anche avvertito che Sinovac deve ancora completare l'osservazione a lungo termine della durata dell'anticorpo prima di poter formulare raccomandazioni alle autorità su quando deve essere somministrata una terza dose.Nella campagna di vaccinazione di massa della sono state somministrate al 3 giugno 723,5 milioni di dosi di vaccini a persone di età pari o superiore a 18 anni.

