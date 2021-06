https://it.sputniknews.com/20210605/bonomi-di-confindustria-positivo-su-stime-crescita-pil-11603913.html

Bonomi di Confindustria positivo su stime crescita Pil

Il presidente di Confindustria ha commentato a Rai Radio1 gli ultimi dati sul Pil pubblicati ieri dall'Istat. 05.06.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto pubblicato dall'Istat nella giornata di ieri, le stime di crescita del prodotto interno lordo italiano sono del 4,7% nel 2021 e del 4,4% nel 2022. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi definisce questo un "periodo di crescita sostenuta" ai microfoni di Rai Radio1."Il dato è positivo. Se guardiamo i dati del 2021 dei primi quattro mesi, ci dicono che abbiamo già 124 mila occupati in più. Per altro proprio oggi dall'Istat ci dicono che è prevista una crescita sostenuta sia del PIL che dell'occupazione" ha affermato Bonomi.Con la ripresa economica necessario valutare il tema sostenibilità"Le prospettive sono positive. Anche gli Stati Uniti danno questa indicazione: sono usciti prima di noi dalla crisi pandemica e stanno vivendo un momento di forte espansione, sostanzialmente sono in carenza di manodopera" ha precisato il presidente di Confindustria.Il capo di Confindustria ha poi affermato l'importanza del tema della sostenibilità, precisando la necessità di tutelare quella ambientale ma non a discapito di quella sociale ed economica.Sblocco dei licenziamenti: carente la manodopera in ItaliaSul tema dello sblocco ai licenziamenti, il capo di Confindustria si è definito favorevole alla mediazione del Presidente Draghi che consente di riprendere una normalità nel mondo del lavoro."Siamo in carenza di manodopera. Tuti i giorni leggiamo che le imprese stanno cercando personale e non riescono a trovarlo. I settori più deboli hanno comunque la possibilità già di prorogare fino a ottobre la copertura con la cassa integrazione" ha concluso Bonomi.

