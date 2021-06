https://it.sputniknews.com/20210605/arenzano-automobilista-perde-il-controllo-dellauto-finisce-in-un-giardino-condominiale-11606245.html

Arenzano: automobilista perde il controllo dell'auto, finisce in un giardino condominiale

Arenzano: automobilista perde il controllo dell'auto, finisce in un giardino condominiale

Un curioso incidente ha coinvolto questa mattina i vigili del fuoco di Genova che sono dovuti intervenire per un'auto bloccata all'interno di un giardino... 05.06.2021, Sputnik Italia

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Genova sono intervenuti ad Arenzano, in via Marconi, per un incidente stradale.L'uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo finendo in un giardino sotto strada ma fortunatamente rimanendo illeso.L'autista è riuscito ad uscire autonomamente dalla propria vettura, l'intervento dei pompieri si è reso necessario per rimuovere il veicolo dal giardino attraverso l'uso della autogru.

