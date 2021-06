https://it.sputniknews.com/20210604/vertice-dei-ministri-salute-g7-ad-oxford-adottato-nuovo-documento-su-test-di-farmaci-e-vaccini-11595925.html

Vertice dei Ministri Salute G7 ad Oxford: adottato nuovo documento su test di farmaci e vaccini

I ministri della Salute dei paesi membri di G7 dopo un vertice in presenza di due giorni a Oxford hanno adottato la Carta sulle sperimentazioni cliniche di... 04.06.2021, Sputnik Italia

Il nuovo documento permetterà ai paesi di scambiarsi i risultati delle sperimentazioni cliniche internazionali in modo da accelerare l'accesso alle metodiche di trattamento e vaccini approvati."Ciò includerà una collaborazione più stretta negli studi internazionali su larga scala per garantire una maggiore diversità dei partecipanti, compresi donne incinte e bambini. La Carta aiuterà anche ad evitare inutili raddoppi di sforzi, eliminare più rapidamente i farmaci che non funzionano e presentare dati clinici solidi che possono essere estrapolate a un numero maggiore di gruppi della popolazione e luoghi per salvare più vite", si legge nel comunicato del Dipartimento della salute e dell'assistenza sociale del Regno Unito.Secondo il segretario per la Salute britannico Matt Hancock, questo documento come altre intese raggiunte al vertice aiuterà a far fronte a minacce future.Inoltre, le parti hanno preso l'impegno di lavorare per la reciproca ricognizione dei certificati COVID-19.Dalla parte italiana al vertice ha partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza.

