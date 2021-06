https://it.sputniknews.com/20210604/vaccini-damato-lapertura-a-tutti-e-una-bufala-finirebbero-le-fiale-e-appuntamento-tra-2-mesi-11585313.html

Vaccini, D’Amato: “L’apertura a tutti è una bufala, finirebbero le fiale e appuntamento tra 2 mesi”

L’assessore alla Sanità rivendica la decisione della Regione Lazio di procedere per classi di età nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19, rispetto... 04.06.2021, Sputnik Italia

In un'intervista a Il Messaggero, Alessio D’Amato denuncia i limiti della decisione di aprire a tutti, senza distinzioni di età, la campagna di vaccinazione anti-Covid, sottolineando che “servirebbero molte più dosi che nessuna Regione ha”.“Il generale Figliuolo dice: dal 3 giugno potete vaccinare tutti. Benissimo. Ma è una bufala se le dosi sono ancora limitate, che senso ha questo annuncio? Noi, ogni volta che apriamo la prenotazione a una classe d’età, cerchiamo sempre di garantire l’appuntamento entro 20-30 giorni. Che senso ha dire prenotatevi e poi concedere l’appuntamento tra due mesi?”. Per questo la Regione Lazio ha deciso di continuare con il “modello che ha dato ottimi risultati, quello israeliano, procedendo per classi d’età”, organizzando iniziative come “gli open day” dei giorni scorsi, che hanno visto coinvolti prima gli over 40 quindi i maturandi.La vaccinazione nel LazioAd oggi sono oltre 3,5 milioni le vaccinazioni effettuate nel Lazio e un adulto su due ha ricevuto almeno una dose, secondo i dati diffusi dalla Regione. Ieri D’Amato ha annunciato le nuove date di apertura delle prenotazioni mentre è ancora in corso, fino a domenica, l'“open week AstraZeneca per gli over 18”. Per la fascia d’età 12-16 anni, ha precisato l'assessore, dal 15 giugno ci si potrà rivolgere al pediatra o al medico.

