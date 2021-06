https://it.sputniknews.com/20210604/ufo-per-lintelligence-usa-non-esistono-prove-certe-di-tecnologia-aliena-11584916.html

UFO, per l'Intelligence Usa non esistono prove certe di tecnologia aliena

Cresce l'aspettativa per l'imminente rapporto del governo sugli UFO che verrà pubblicato a fine giugno come documento non classificato.

L'Intelligence Usa non ha trovato alcuna prova dell'esistenza degli alieni. Gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati che compaio in alcuni video della Marina militare non sono collegabili a tecnologia "non terrestre". Lo riferisce il New York Times. Tuttavia il governo non escluderebbe alcuna possibilità. Secondo le indiscrezioni riportate dal NYT, l'unica certezza a cui giunge il tanto atteso rapporto dell'intelligence è che "la stragrande maggioranza di oltre 120 incidenti negli ultimi due decenni non è riconducibile esercito americano o altra tecnologia avanzata del governo degli Stati Uniti". Questi risultati, osserva il rapporto, potrebbero eliminare la possibilità che i piloti della Marina si siano imbattuti in tecnologie che il governo intendeva mantenere segrete.Resta il mistero su cosa siano gli oggetti che compaiono nei video e in che modo riescano a cambiare velocità e direzione così rapidamente. Ad alimentare l'incertezza è un allegato del rapporto che non verrà divulgato in pubblico. Questo, secondo i funzionari, potrebbe accrescere le speculazioni su presunte prove che il governo statunitense intenderebbe mantenere sotto classificazione. Tuttavia, per gli esperti, se la tecnologia non è né statunitense né aliena, potrebbe appartenere a qualche altra nazione. "Alcuni dei fenomeni aerei avrebbero potuto essere tecnologia sperimentale di una potenza rivale, molto probabilmente la Russia o la Cina", riporta il NYT, citando gli esperti.Il 25 giugno, dunque, quanti attendono delle rivelazioni clamorose sull'esistenza degli alieni, potrebbero ricevere una sonora delusione.

