Truffa al parlamento: consegnate oltre 20mila mascherine Ffp2 non a norma

Truffa al parlamento: consegnate oltre 20mila mascherine Ffp2 non a norma

La denuncia è arrivata dal vicesegretario generale della Camera, Guglielmo Romano, ed è relativa a forniture di mascherine Ffp2 iniziate a marzo. Come riporta il Messaggero, i dispositivi sono stati consegnati in 3 tranche per un totale di 20mila mascherine Ffp2.L'azienda incaricata della fornitura aveva spedito gli ordini senza certificazione ed in seguito aveva fornito attestati falsi sulla capacità di filtraggio dei suddetti prodotti.I soldi pubblici usati per l'acquisto delle Ffp2 sono già stati bonificati. Il primo lotto da 5.500 pezzi al prezzo di 0,92 euro più Iva riportava la data del 4 novembre 2020 e nelle seguenti settimane scattarono il secondo ed il terzo ordine di mascherine. L'intero importo è stato liquidato tra dicembre 2020 e gennaio 2021 dalla tesoreria della Camera.L'8 marzo era arrivata la prima tranche di dispositivi che erano tuttavia suddivisi in pacchi dal numero superiore a quello della bolla d'accompagnamento e non era presente il certificato di qualità. Già dopo la prima consegna, Montecitorio aveva richiesto la documentazione relativa ai dispositivi di protezione e dopo l'arrivo dei certificati falsi è scattata la denuncia e in seguito l'indagine della Procura di Roma. Le mascherine, in seguito alla denuncia di truffa, sono state bloccate.

