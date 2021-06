https://it.sputniknews.com/20210604/spief-2021-si-chiude-con-due-accordi-per-aziende-italiane-in-russia-11596435.html

SPIEF 2021, si chiude con due accordi per aziende italiane in Russia

Le intese riguardano i settori di servizi e metallurgia. La banca VTB entra nel capitale di Delimobil, per Danieli nuovo impianto con la russa Novostal.

2021-06-04T21:31+0200

A margine del business forum Italia-Russia, durante il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), sono stati firmati due accordi tra aziende italiane e russe.VTB entra nel capitale di DelimobilLa holding del car sharing Delimobil, fondata dall'imprenditore italiano Vincenzo Trani nel 2016 ha ammesso nel proprio capitale per una quota di 75 milioni di dollari la banca VTB Capital. I fondi raccolti attraverso questa transazione saranno utilizzati da Delimobil per rafforzare la posizione del gruppo, attivo in Russia in dieci città con una flotta di oltre 15000 autovetture e un portafoglio clienti di 5 milioni di unità.Danieli e NovostalL'azienda italiana Danieli e la russa Novostal hanno firmato un contratto, garantito da SACE, di 205 milioni di euro per la fornitura di un impianto di acciaieria elettrica, colata e laminatoio per produzione di rotaie e profili. L'impianto è destinato allo stabilimento metallurgico di Balakovo, nella regione di Saratov, che ha una capacità di 1,2 milioni di tonnellate ed impiega 1400 lavoratori.Giacomo Mareschi, amministratore delegato di Danieli Russia ha sottolineato che l'intesa dà un progetto altamente innovativo, che garantisce un elevato livello di compatibilità ambientale che rappresenta una pietra miliare per questa tecnologia, e dimostra l’interesse e la visione strategica della Russia verso investimenti in tecnologie innovative in questo settore.

