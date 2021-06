https://it.sputniknews.com/20210604/spief-2021-putin-annuncia-programma-per-la-vaccinazione-a-pagamento-di-stranieri-in-russia-11590173.html

SPIEF 2021, Putin annuncia programma per la vaccinazione a pagamento di stranieri in Russia

L'annuncio di Putin è arrivato durante la seduta plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF)."L'industria farmaceutica nostrana è pronta ad aumentare ulteriormente la produzione di vaccini. Ciò vuol dire che non solo soddisfiamo pienamente le nostre esigenze, ma possiamo anche fornire un'opportunità ai cittadini stranieri di venire in Russia e farsi vaccinare", ha detto Putin nel suo intervento."Ho presente che, data l'efficacia dei nostri vaccini, tale domanda è abbastanza alta", ha aggiunto.Il capo di stato russo ha rilevato che si è diffusa una certa pratica da parte di cittadini stranieri, tra cui anche uomini d'affari e dirigenti di grandi aziende, che si recano in Russia con lo scopo di vaccinarsi contro il COVID-19.SPIEFIl Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) nel 2021 si svolge dal 2 al 5 giugno in presenza. L’Agenzia di informazione Rossiya Segodnya, che include i marchi Sputnik, RIA Novosti, InoSMI e Baltnews, è media partner ufficiale dell'evento.

