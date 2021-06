https://it.sputniknews.com/20210604/serie-di-esplosioni-distrugge-una-grande-fabbrica-di-munizioni-in-serbia---foto-video-11587090.html

Serie di esplosioni distrugge una grande fabbrica di munizioni in Serbia - Foto, Video

Serie di esplosioni distrugge una grande fabbrica di munizioni in Serbia - Foto, Video

Una serie di potenti esplosioni ha colpito durante la notte la fabbrica di munizioni Sloboda Čačak in Serbia, provocando l'immediata evacuazione del personale... 04.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-04T11:14+0200

2021-06-04T11:14+0200

2021-06-04T11:14+0200

difesa

serbia

esplosione

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/848/55/8485597_0:64:1281:784_1920x0_80_0_0_431ca45cdd8e638cd5dfcad8ae1eb9b0.jpg

Vigili del fuoco e polizia militare stanno aspettando che le esplosioni si fermino, poiché potranno entrare nella fabbrica solo 24 ore dopo l'ultima detonazione per motivi di sicurezza."Non ci sono state vittime o feriti nella serie di esplosioni avvenute presso l'azienda Sloboda. Non c'è motivo di preoccuparsi per i cittadini. Trenta individui tra lavoratori dell'azienda e popolazione circostante sono stati evacuati", ha detto il sindaco di Čačak, Milun Todorović.La Sloboda ČačakLa Sloboda Čačak, fondata nel 1948, nel distretto della Moravica, produce vari tipi di munizioni militari ed è stata per decenni una delle più grandi aziende governative in Serbia con i suoi circa duemila dipendenti.Nella Jugoslavia di Tito era una delle più grandi imprese del Paese, con circa 7.000 dipendenti. Produceva una varietà di prodotti, non solo per uso militare ma anche per elettrodomestici. La produzione è stata notevolmente ridotta dopo il disfacimento della Jugoslavia negli anni '90, quando vennero imposte sanzioni da parte dei paesi occidentali alla Repubblica federale di Jugoslavia. Durante il bombardamento NATO della Jugoslavia del 1999, le strutture della compagnia furono più volte pesantemente colpite.A partire dal 2016 le attività hanno ripreso slancio, oggi, oltre a munizioni, produce anche lanciagranate portatili anticarro di tipo RPG.

3

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

difesa, serbia, esplosione, mondo