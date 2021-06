https://it.sputniknews.com/20210604/roma-riapre-ma-i-rifiuti-rimangono-in-strada-lama-la-crisi-e-vicina-11587729.html

Roma riapre, ma i rifiuti rimangono in strada, l’Ama: "La crisi è vicina"

04.06.2021

2021-06-04T12:30+0200

Il governo tenterà oggi una mediazione tra Comune e Regione da anni in contrasto sulla gestione dei rifiuti di Roma a fronte dell’assenza di una discarica di servizio e della carenza impiantistica di un ciclo di smaltimento non autosufficiente. Un tavolo tecnico che arriva mentre le strade della città sono nuovamente invase dall’immondizia, con cassonetti stracolmi. In una lettera inviata ieri alle categorie produttive, riportata oggi da Repubblica, l’amministratore unico, Stefano Zaghis, ha ammesso una situazione di pre-crisi, anche a fronte della progressiva riduzione delle restrizioni per la pandemia di Covic-19.Zaghis ha quindi chiesto alla Regione di indicare un sito per realizzare la discarica o, in alternativa, di riaprire quelle chiuse negli ultimi anni, rilanciando così la posizione del Comune secondo cui spetta alla Regione individuare un invaso dove poter conferire per i prossimi mesi,. Da parte sua, la Regione sostiene che deve essere il Campidoglio a indicare un sito per poter allestire una discarica, come previsto dal piano rifiuti varato la scorsa estate. Spetterà ora al ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, cercare di risolvere la controversia. Ieri il ministro ha incontrato il governatore Nicola Zingaretti che, al termine dell’incontro, ha detto: “Se tutti si predispongono alla collaborazione la soluzione si trova”. Calenda: mesi di balle dal M5SSulla questione rifiuti interviene il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, denunciando le "balle" raccontate dall'amministrazione grillina.

Rachele Samo

