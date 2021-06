https://it.sputniknews.com/20210604/putin-ha-annunciato-il-completamento-della-posa-dei-tubi-per-la-prima-linea-del-nord-stream-2-11590926.html

Putin ha annunciato il completamento della posa dei tubi per la prima linea del Nord Stream 2

Putin ha annunciato il completamento della posa dei tubi per la prima linea del Nord Stream 2

La posa dei tubi per la prima linea del Nord Stream 2 è stata completata con successo, mentre proseguono i lavori per la seconda, ha affermato il Presidente... 04.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-04T15:10+0200

2021-06-04T15:10+0200

2021-06-04T15:52+0200

nord stream 2

spief

vladimir putin

russia

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/11590441_0:0:3396:1910_1920x0_80_0_0_7fe917a84522b5bfed297ec1ded5a85a.jpg

Questo, ha detto il Presidente, è successo "due ore e mezza fa"."L'intera linea, compresa la sezione marittima è stata completata", ha detto Putin durante la conferenza.Putin ha puntato l’attenzione sul fatto che questa settimana è stata portata a termine anche la parte russa della linea che porta alla stazione di compressione di Slavyanskaya - il punto di partenza del gasdotto.Il Nord Stream 2 prevede la costruzione di due gasdotti con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa russa attraverso il Mar Baltico fino alla Germania.Gli Stati Uniti si oppongono attivamente promuovendo il loro gas liquefatto in Europa. Nel dicembre 2019, Washington ha imposto sanzioni alle aziende coinvolte nel progetto. La posa è stata ripresa un anno dopo.Mosca ha ripetutamente invitato a smettere di politicizzare la situazione, ricordando che il gasdotto è vantaggioso non solo per la Russia, ma anche per l'Unione Europea. Berlino ha sempre sostenuto il completamento e respinto le sanzioni extraterritoriali unilaterali di Washington.Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) di quest’anno si tiene dal 2 al 5 giugno in presenza. MIA Rossiya Segodnya funge da partner informativo per lo SPIEF.

1

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, spief, vladimir putin, russia, economia, mondo