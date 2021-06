https://it.sputniknews.com/20210604/putin-critica-i-paesi-che-non-approvano-i-vaccini-covid-per-motivi-politici-11589796.html

Putin critica i Paesi che non approvano i vaccini COVID per motivi politici

Il Presidente ha sottolineato che la Russia è pronta a potenziare la produzione di vaccini e ha invitato gli ospiti stranieri a vaccini contro il coronavirus... 04.06.2021, Sputnik Italia

Vladimir Putin ha bollato i divieti sui vaccini russi contro il COVID in alcuni Paesi nonostante sia dimostrata l’efficacia degli inoculi, sottolineando che tali restrizioni sono assurde e motivate solo politicamente."Lasciate che vi ricordi che il vaccino russo è riconosciuto come il più sicuro ed efficace. L'efficacia è superiore al 96%. E secondo i dati delle nostre autorità di regolamentazione, non risultano morti per l'uso del vaccino", ha detto Putin nel suo discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF).Il Presidente della Federazione ha suggerito che alcuni paesi non sembrano affatto interessati a proteggere i propri cittadini dalla pandemia.Putin ha anche aggiunto che solo il 10% della popolazione mondiale ha ricevuto le vaccinazioni anti-COVID, osservando che centinaia di milioni non hanno accesso ad alcun vaccino.Allo stesso ha osservato che il mondo si sta lentamente riprendendo dopo la crisi economica causata dalla pandemia dello scorso anno.

