Olimpiadi di Tokyo ancora a rischio, le autorità temono un ‘ceppo olimpico’ di coronavirus

La dichiarazione arriva il giorno dopo che Seiko Hashimoto ha dichiarato di essere certa che i Giochi estivi andranno avanti nonostante le chiamate degli esperti della salute che vorrebbero ritardare ulteriormente l’evento a causa dell'aumento dei casi di coronavirus in Giappone.La funzionaria, nata durante le precedenti olimpiadi di Tokyo del 1964 (Seiko in giapponese significa ‘fiamma olimpica’) e lei stessa atleta che ha partecipato a ben 7 olimpiadi (pattinaggio di velocità su ghiaccio e ciclismo su pista) ha sottolineato che se l'evento andrà avanti o meno dipende dalla situazione del coronavirus, un fattore in rapida evoluzione.Quale la situazione e che probabilità ci sonoIl Paese sta ora affrontando una quarta ondata di coronavirus, con 10 aree del Giappone messe in stato di emergenza. Giovedì il Giappone ha registrato più di 3.000 casi. Lo stesso giorno, il primo ministro Yoshihide Suga ha esteso le restrizioni in nove prefetture per contenere la diffusione del virus.La situazione è stata esacerbata dalla lentezza della campagna di immunizzazione della nazione. Secondo l'agenzia di stampa locale Kyodo, nel Paese sono stati somministrati 15,6 milioni di vaccini. Se si presume ogni persona abbia ricevuto due dosi, ciò significa che meno del 7% della popolazione giapponese è stata vaccinata (gli abitanti del Giappone sono circa 126 milioni).La dichiarazione della presidente del comitato organizzatore arriva 49 giorni prima dell'inizio del più grande evento sportivo ma gli esperti sanitari mettono in guardia dal tenere i giochi in un momento in cui il mondo sta ancora lottando con la pandemia di coronavirus.La teoria del ‘ceppo olimpico’La scorsa settimana, Naoto Ueyama, il capo del sindacato dei medici del paese, ha avvertito che se l'evento dovesse andare avanti, potrebbe portare alla comparsa di un ceppo "olimpico" di coronavirus.L'incertezza sull'evento permane, con organizzatori e sponsor che fanno dichiarazioni contraddittorie. Asahi Shimbun, partner ufficiale dell'evento sportivo, la scorsa settimana ha dichiarato che i giochi dovrebbero essere cancellati. Anche il pubblico è scontento dell'imminente evento, con sondaggi che mostrano che quasi il 70% degli intervistati non vuole che le Olimpiadi si svolgano al momento della pandemia.Tuttavia, il comitato organizzatore di Tokyo ha insistito sul fatto che il paese sia in grado di garantire che l'evento, già posticipato dal 2020, si terrà e sarà sicuro. Anche i funzionari del Comitato Olimpico Internazionale ritengono che i Giochi dovrebbero andare avanti.L'evento sarà in ogni caso segnato dal fatto che nessuno spettatore internazionale sarà autorizzato a partecipare e circolano indiscrezioni secondo le quali le autorità giapponesi potrebbero vietare persino gli spettatori nazionali.

