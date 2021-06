https://it.sputniknews.com/20210604/no-al-vaccino-30-sanitari-sospesi-a-ragusa-i-sindacati-chiedono-il-reintegro-11592084.html

No al vaccino, 30 sanitari sospesi a Ragusa: i sindacati chiedono il reintegro

L'Asp di Ragusa ha sospeso 30 medici, infermieri e operatori sanitari che non si sono ancora sottoposti al vaccino. Proteste dal sindacato dei medici... 04.06.2021, Sputnik Italia

Il Co.A.S, il sindacato dei medici dirigenti, ha inviato una lunga nota di protesta all'Asp di Ragusa per chiedere il reintegro e il risarcimento degli operatori sanitari sospesi a fine maggio dopo aver rifiutato il vaccino contro il Covid-19. Il sindacato ritiene che il provvedimento, che ha valore immediato ed include la sospensione delle retribuzioni fino al prossimo 31 dicembre, sia stato adottato erroneamente dalle autorità sanitarie. Il Co.A.S ritiene che con la sospensione il D.lgs. non sia stato rispettato. Il sindacato spiega che, secondo quanto previsto da testo, il direttore dell'Asp avrebbe dovuto ricollocare, non sospendere, i 30 professionisti della salute, decurtando lo stipendio in relazione alla nuova mansione. Pertanto il Co.A.S chiede il reintegro dei medici, infermieri e operatori sanitari colpiti dal provvedimento sanitario e chiede altresì un'indagine ispettiva nei confronti del Direttore Generale dell'Asp di Ragusa "al fine di ripristinare un clima di serenità tra gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza pandemica". Vaccinazioni in SiciliaIn Sicilia sono state somministrate 2.704.117 dosi di vaccino contro il Covid-19 su un totale di 3.073.122. La regione è penultima, prima della Sardegna, per i vaccini somministrati con un rapporto dell'88% sulle dosi totali ricevute.

