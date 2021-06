https://it.sputniknews.com/20210604/migranti-soccorsi-35-minori-in-un-barchino-alla-deriva-al-largo-della-locride--11587578.html

Migranti, soccorsi 35 minori in un barchino alla deriva al largo della Locride

Solo due dei 37 migranti, per lo più eritrei ed egiziani, sarebbero maggiorenni. Il barchino è stato intercettato da una motovedetta della Guardia di Finanza... 04.06.2021, Sputnik Italia

Salvati appena in tempo i 37 migranti a bordo di un barchino alla deriva nelle acque calabresi. Una motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato l'imbarcazione che prendeva acqua al largo della Locride. Subito dopo il trasbordo lo scafo, una piccola barca da pesca, si è inabissato nel mare. Tra i 37 passeggeri solo due sarebbero maggiorenni, mentre gli altri 35 risultano essere minori non accompagnati. I migranti provengono per lo più da Eritrea ed Egitto. Poco dopo la mezzanotte di venerdì la motovedetta della Guardia di Finanza è entrata nel porto delle Grazie di Roccella. Dopo lo sbarco i migranti sono stati affidati ai sanitari che hanno provveduto all'effettuazione del tampone molecolare. Dopo i controlli medici sono stati trasferiti nel centro di accoglienza allestito dal Comune, dove resteranno finché non arriverà l'esito dei test diagnostici del Covid-19. Intanto le autorità marittime stanno effettuando dei pattugliamenti lungo tutta la zona di mare alla ricerca di una nave madre, da dove si ritiene sia partita la barca coi 37 migranti. Date le piccole dimensioni dell'imbarcazione risulta poco probabile che lo scafo abbia attraversato il Mediterraneo salpando dalle coste turche, da dove sono partiti i migranti.

