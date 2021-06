https://it.sputniknews.com/20210604/mafia-confiscati-beni-per-100-milioni-di-euro-a-imprenditore-legato-ai-clan-di-mazara-del-vallo-11585207.html

Mafia, confiscati beni per 100 milioni di euro a imprenditore legato ai clan di Mazara del Vallo

Mafia, confiscati beni per 100 milioni di euro a imprenditore legato ai clan di Mazara del Vallo

Negli ultimi anni l'imprenditore aveva avuto accesso a ingenti somme derivanti da finanziamenti pubblici, utilizzate per favorire gli interessi delle famiglie... 04.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-04T13:04+0200

2021-06-04T13:04+0200

2021-06-04T13:04+0200

mafia

sicilia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/22/08/220839_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_27a687aa70f0b94ecdd790ad6ba84f3b.jpg

La Corte d’Appello di Palermo ha emesso un provvedimento di confisca dei beni per oltre 100 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Monreale, confermando la decisione adottata nel 2016 dal Tribunale di Trapani su proposta del Direttore della Dia.Il destinatario l provvedimento è Calcedonio Di Giovanni, imprenditore 72enne di Monreale ma vicino al mandamento di Mazara del Vallo. Secondo i magistrati Di Giovanni si sarebbe legato alle famiglie della mafia trapanese fin dall'inizio della sua carriera imprenditoriale quando, nei primi anni '70, aveva rilevato un importante complesso turistico sul litorale di Campobello di Mazara da uno dei principali artefici del riciclaggio a servizio di Cosa Nostra. Negli ultimi anni aveva avuto accesso a ingenti somme di denaro ottenute grazie a finanziamenti pubblici nazionali e comunitari. Grazie ai progetti presentati avrebbe favorito gli interessi del clan. L'attenzione della Dia si è concentrata sull'imprenditore, permettendo di accertare con approfondite indagini una palese sperequazione tra i redditi dichiarati e i beni accumulati negli anni. Questi elementi si sono rilevati fondamentali per la conferma, da parte del Giudice di secondo grado, per il provvedimento che l'imprenditore aveva impugnato. Il patrimonio confiscato all'imprenditore consiste in appartamenti, terreni, conti bancari, quote societarie, compendi aziendali, tra cui un complesso turistico. Confermata, inoltre, la misura di prevenzione di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni.

https://it.sputniknews.com/20210604/mafia-arrestato-figlio-del-boss-alleruzzo-uccise-la-sorella-perche-aveva-disonorato-la-famiglia-11584736.html

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mafia, sicilia, italia