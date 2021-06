https://it.sputniknews.com/20210604/lema-non-ha-obiezioni-su-metodi-di-produzione-o-studi-clinici-dello-sputnik---rdif-11586750.html

L’EMA non ha obiezioni su metodi di produzione o studi clinici dello Sputnik - RDIF

L’EMA non ha obiezioni su metodi di produzione o studi clinici dello Sputnik - RDIF

L'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), che sta attualmente studiando il vaccino russo Sputnik V contro il COVID-19, non ha rivelato alcun problema cruciale... 04.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-04T10:44+0200

2021-06-04T10:44+0200

2021-06-04T10:44+0200

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

coronavirus nel mondo

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/10178561_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_99699cd5c8559797856d569ddcfceabf.jpg

"Riconosciamo il lavoro altamente professionale degli esperti tecnici dell'EMA. Vorremmo separare i controlli tecnici dell'EMA, che non hanno ancora rivelato alcuna preoccupazione significativa sullo Sputnik V, dalle dichiarazioni politiche che vediamo come parte della campagna di disinformazione contro il nostro vaccino", ha detto Dmitriev in un briefing al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF)."La data di registrazione dipende dall'EMA. Non abbiamo ricevuto obiezioni cruciali né per quanto riguarda gli studi clinici né per quanto riguarda la produzione. Ci auguriamo che il processo di lavoro in corso non venga politicizzato", ha affermato il capo dell’RDIF.Dal 4 marzo il vaccino russo è in fase di revisione continua da parte dell'EMA. All'inizio di questa settimana, il ministero della Sanità russo ha espresso la speranza che l'EMA e l'Organizzazione mondiale della sanità registreranno lo Sputnik V nei prossimi mesi.Il Forum SPIEF-2021 è aperto da mercoledì a sabato presso l'Expoforum Exhibition and Convention Center di San Pietroburgo. L’Agenzia di Informazione Internazionale Rossiya Segodnya è media partner dell'evento.

https://it.sputniknews.com/20210602/emiliano-regione-puglia-lo-sputnik-v-deve-essere-incluso-nei-green-pass-europei-11569286.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, coronavirus nel mondo, mondo