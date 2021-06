https://it.sputniknews.com/20210604/la-proposta-di-salvini-centrodestra-federato-entro-la-fine-del-mese-poi-candidati-comuni-11585068.html

La proposta di Salvini: “Centrodestra federato entro la fine del mese. Poi candidati comuni”

La proposta di Salvini: “Centrodestra federato entro la fine del mese. Poi candidati comuni”

Il leader della Lega afferma di puntare a una federazione di tutte le forze di centrodestra che sostengono il governo Draghi entro giugno, per arrivare così a... 04.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-04T09:06+0200

2021-06-04T09:06+0200

2021-06-04T09:06+0200

lega

centrodestra

elezioni amministrative

matteo salvini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10437100_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_9834c139186cdb354ef69b7f245b3423.jpg

In un’intervista a Il Giornale, Matteo Salvini riferisce di incontri in corso per decidere “nel giro di qualche giorno” i candidati alle comunali di autunno a Milano e Roma. Si tratta di candidati “espressione del mondo civico”, ha precisato il leader leghista, facendo i nomi di Simonetta Matone, giudice, e di Enrico Michetti, avvocato e speaker radiofonico, per il Campidoglio, e di Annarosa Racca, presidente di Federfarma, e di Roberto Rasia, manager di Pellegrini, per Palazzo Marino. Una federazione che porti alla creazione di gruppi unici alla Camera e al Senato, che si traduca in “un lavoro di coordinamento, con conferenze stampa comuni, con iniziative legislative nel segno dell’unità”, ha spiegato Salvini.Difficile invece l’unità con Giorgia Meloni, leader dell'opposizione.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lega, centrodestra, elezioni amministrative, matteo salvini