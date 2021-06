https://it.sputniknews.com/20210604/la-chiesa-cattolica-e-ad-un-punto-morto-il-cardinale-marx-presenta-le-dimissioni-al-papa-11588469.html

"La chiesa cattolica è ad un punto morto": il cardinale Marx presenta le dimissioni al Papa

"La chiesa cattolica è ad un punto morto": il cardinale Marx presenta le dimissioni al Papa

L'ex presidente della Conferenza Episcopale tedesca ha chiesto al Papa le dimissioni dall'incarico di vescovo per "la catastrofe degli abusi sessuali" su... 04.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-04T12:39+0200

2021-06-04T12:39+0200

2021-06-04T12:39+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/11588626_0:386:2508:1797_1920x0_80_0_0_c4947b5c8bb761548016b72d5a82d55a.jpg

L'arcivescovo di Monaco e Frisinga, il cardinale Reinhard Marx, ha presentato le sue dimissioni da vescovo a Papa Francesco. Presidente della Conferenza Episcopale tedesca fino al 2020, monsignor Marx è uno dei cardinali più influenti della Germania. Le ragioni della sua scelta le ha scritte nero su bianco in una lettera al Pontefice: gli abusi sessuali su minori compiuti dagli uomini della Chiesa.Nella lettera, datata il 21 maggio, Reinhard scrive al Papa di "accettare la sua rinuncia alla carica di arcivescovo di Monaco e Frisinga e di decidere sul suo ulteriore utilizzo".L'annuncio, secondo quanto riporta la stampa tedesca, è stato fatto oggi dalla diocesi.Il motivo delle dimissioniLa Chiesa cattolica è giunta a un "punto morto", ha scritto Marx nella missiva per Papa Francesco, parlando dei motivi della sua rinuncia.Con le dimissioni dall'ufficio Marx vuole "mostrare che il focus non è sull'ufficio, ma sulla missione del vangelo".Il cardinale ha informato il Papa di aver più volte pensato di dimettersi dall'incarico negli ultimi mesi. "Gli eventi e le discussioni delle ultime settimane giocano solo un ruolo subordinato".L'indagineIn estate verrà avviata un'indagine sui casi di abusi sessuali nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, per stabilire principalmente, in che modo i sacerdoti hanno potuto compiere gli abusi sessuali su minori nella diocesi e se l'alto clero ha protetto i trasgressori.Il cardinale Marx ha chiarito di essere pronto ad assumere la responsabilità personale, "non solo per i miei errori, ma per la Chiesa come istituzione, che ho contribuito a plasmare e plasmare per decenni". Fino a quando dal Vaticano non arriverà una risposta alla richiesta di dimissioni, Marx continuerà ad esercitare il servizio episcopale.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo