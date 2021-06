https://it.sputniknews.com/20210604/germania-evacuazione-medica-come-parte-delle-esercitazioni-defender-europe-2021-11592557.html

Germania: evacuazione medica come parte delle esercitazioni Defender Europe 2021

Circa 400 militari hanno preso parte all'esercitazione militare guidata dagli Stati Uniti Defender Europe 2021, praticando il trasporto e la cura dei feriti... 04.06.2021, Sputnik Italia

L'esercitazione consisteva nel curare un soldato ferito dopo averlo trasportato in una tenda. All'esercitazione hanno preso parte anche le forze armate tedesche. Nella zona di addestramento erano presenti chirurghi, anestesisti, personale infermieristico e persino veterinari per la cura dei cani salvati e feriti.Defender-Europe 21 comprende una serie di esercitazioni su larga scala progettato per creare prontezza e interoperabilità tra gli Stati Uniti, gli alleati della NATO e le forze armate dei paesi partner.

