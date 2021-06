https://it.sputniknews.com/20210604/firenze-mangiano-tonno-al-ristorante-in-9-finiscono-in-pronto-soccorso-11589765.html

Firenze: mangiano tonno al ristorante, in 9 finiscono in pronto soccorso

Le 8 persone hanno accusato nausea, vomito e perdita di conoscenza dopo aver consumato tonno in due ristoranti di Firenze.

Nella giornata di mercoledì 2 giugno nel territorio dell'Azienda Usl Toscana centro sono stati segnalati 8 casi di persone che hanno accusato sintomi in seguito al consumo di tonno presso due ristoranti di Firenze. Il giorno seguente un'altra persona ha fatto l'ingresso in pronto soccorso per lo stesso motivo, portando il totale a 9.I sintomi delle persone includevano nausea, vomito e episodi sincopali (perdita di conoscenza-svenimenti e per questo si sono recati negli ospedali San Giovanni di Dio e Santa Maria Nnuova. Tutti i ricoverati hanno dichiarato di aver mangiato tonno in due ristoranti di Firenze.Le nove persone ad oggi sono state tutte dimesse.Avviate le procedure di controlloSecondo quanto riferito nel comunicato dell'Azienda Usl Toscana Centro, sia nel primo che nel secondo ristorante si sono recati tecnici della prevenzione afferenti alla Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della zona fiorentina per valutare le condizioni igieniche, la conservazione del prodotto e la tracciabilità a monte.Sono stati inoltre acquisiti campioni di tonno consegnati poi all’istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana per analisi chimiche e batteriologiche.L’autorità competente (UFC Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare) sta procedendo ad applicare la prevista procedura di allerta alimentare anche confrontando i dati emersi dal sopralluogo nei ristoranti fiorentini.Al momento non si hanno ipotesi attendibili sul contaminante che possa aver causato l’episodio in considerazione anche della atipicità della sintomatologia riportata dalle persone coinvolte.

